Tokenomika pro Blaze (BLAZE)

Zjistěte klíčové informace o Blaze (BLAZE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Blaze (BLAZE)

Blaze is a mythical fire dog born from ancient flames, representing strength, passion, and relentless drive. Built on the Base blockchain, Blaze combines meme culture with powerful community energy to ignite a new wave of decentralized engagement. The project aims to unite holders through shared mythology, lore, and on-chain interaction, creating a blazing symbol of resilience in Web3. Blaze aims to raise awareness for Rottweilers and dogs worldwide!

Oficiální webové stránky:
https://x.com/blazedogbase

Blaze (BLAZE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Blaze (BLAZE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 101.39K
$ 101.39K
Celkový objem:
$ 100.00B
$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 100.00B
$ 100.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 101.39K
$ 101.39K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Blaze (BLAZE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Blaze (BLAZE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BLAZE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BLAZE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BLAZE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBLAZE!

Předpověď ceny BLAZE

Chcete vědět, kam může BLAZE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BLAZE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.