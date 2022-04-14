Tokenomika pro BLAP (BLAP)
Informace o BLAP (BLAP)
BLAP is a vibrant fusion of the four Boys Club characters: Brett, Landwolf, Andy, and Pepe. Each member contributes their unique strengths—Brett’s chaos, Landwolf’s mysterious creativity, Andy’s bold ideas, and Pepe’s viral charm—resulting in a dynamic, unpredictable force. BLAP represents an extraordinary collaboration, capturing the essence of "Brett on Base" while continuing the Boys Club story through the creation of a new, collective character. This fusion redefines their legacy with a fresh, energized twist.
BLAP (BLAP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BLAP (BLAP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BLAP (BLAP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BLAP (BLAP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BLAP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BLAP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BLAP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBLAP!
Předpověď ceny BLAP
Chcete vědět, kam může BLAP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BLAP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.