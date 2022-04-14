Tokenomika pro BlackCoin (BLK)

Zjistěte klíčové informace o BlackCoin (BLK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o BlackCoin (BLK)

BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only.

BlackCoin features the following specifications:

  • Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66
  • The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore).
  • Recommended confirmations: 10, maturity: 500
  • Minimum transaction fee: 0.0001 BLK
  • Defined block time target: 64 seconds
  • Max reorganization depth: 500 blocks
  • Inflation: about 0.95%.
  • PoS block reward: 1.5 BLK + fees
  • The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%.
  • BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking.

Oficiální webové stránky:
https://blackcoin.org/

BlackCoin (BLK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BlackCoin (BLK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 63.66M
$ 63.66M$ 63.66M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.61M
$ 5.61M$ 5.61M
Historické maximum:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
Historické minimum:
$ 0.0019911
$ 0.0019911$ 0.0019911
Aktuální cena:
$ 0.056139
$ 0.056139$ 0.056139

Tokenomika BlackCoin (BLK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BlackCoin (BLK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BLK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BLK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BLK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBLK!

Předpověď ceny BLK

Chcete vědět, kam může BLK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BLK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.