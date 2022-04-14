Tokenomika pro Black Agnus (FTW)

Tokenomika pro Black Agnus (FTW)

Zjistěte klíčové informace o Black Agnus (FTW), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Black Agnus (FTW)

Black Agnus Token (FTW) is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Black Agnus aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet’s most beloved memes. With a total supply of 10,000,000,000,000 FTW, Black Agnus is set to be a widely accessible token, fostering a strong and engaged community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Black Agnus offers something for everyone.

Oficiální webové stránky:
https://black-agnus.org/
Bílá kniha:
https://black-agnus.org/whitepaper/

Black Agnus (FTW): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Black Agnus (FTW), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 198.77K
Celkový objem:
$ 60.00T
Objem v oběhu:
$ 60.00T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 198.77K
Historické maximum:
$ 0.00277254
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Black Agnus (FTW): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Black Agnus (FTW) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FTW, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FTW, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FTW rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFTW!

Předpověď ceny FTW

Chcete vědět, kam může FTW zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FTW kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.