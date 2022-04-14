Tokenomika pro BitcoinSoV (BSOV)

Tokenomika pro BitcoinSoV (BSOV)

Zjistěte klíčové informace o BitcoinSoV (BSOV), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BitcoinSoV (BSOV)

BitcoinSoV: A Proof of Work Decentralized, Fungible, Censorship Free, Deflationary Currency. Providing any one in the world with a true Store of Value protected from inflation. BitcoinSov is mined using a simple Keccak256 (Sha3) algorithm. There is No ICO, No Pre-mine, and No Governance. This allows for BSoV to be completely decentralized and fairly distributed. With each transfer of BSoV tokens, 1% of the total transaction is burned forever.

Oficiální webové stránky:
https://bsovtoken.com

BitcoinSoV (BSOV): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BitcoinSoV (BSOV), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 14.42K
$ 14.42K
Celkový objem:
$ 20.94M
$ 20.94M
Objem v oběhu:
$ 3.71M
$ 3.71M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 81.42K
$ 81.42K
Historické maximum:
$ 0.309388
$ 0.309388
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00388863
$ 0.00388863

Tokenomika BitcoinSoV (BSOV): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BitcoinSoV (BSOV) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BSOV, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BSOV, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BSOV rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBSOV!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.