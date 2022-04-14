Tokenomika pro Bitcoin Treasury Machine (BTM)

Zjistěte klíčové informace o Bitcoin Treasury Machine (BTM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Bitcoin Treasury Machine (BTM)

$BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption.

By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://btm.money/

Bitcoin Treasury Machine (BTM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bitcoin Treasury Machine (BTM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 17.29K
$ 17.29K
Celkový objem:
$ 998.09M
$ 998.09M
Objem v oběhu:
$ 998.09M
$ 998.09M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 17.29K
$ 17.29K
Historické maximum:
$ 0.00201157
$ 0.00201157
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Bitcoin Treasury Machine (BTM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bitcoin Treasury Machine (BTM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BTM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BTM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BTM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBTM!

Předpověď ceny BTM

Chcete vědět, kam může BTM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BTM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.