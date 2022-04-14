Tokenomika pro Bitcoin on Base (BTCB)

Tokenomika pro Bitcoin on Base (BTCB)

Zjistěte klíčové informace o Bitcoin on Base (BTCB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Bitcoin on Base (BTCB)

Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens.

Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived.

https://btconbase.org/

Bitcoin on Base (BTCB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bitcoin on Base (BTCB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.03M
Celkový objem:
$ 15.63M
Objem v oběhu:
$ 15.63M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.03M
Historické maximum:
$ 0.977888
Historické minimum:
$ 0.136227
Aktuální cena:
$ 0.260068
Tokenomika Bitcoin on Base (BTCB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bitcoin on Base (BTCB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BTCB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BTCB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BTCB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBTCB!

Předpověď ceny BTCB

Chcete vědět, kam může BTCB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BTCB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.