Tokenomika pro BitCat (BTCAT)

Zjistěte klíčové informace o BitCat (BTCAT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o BitCat (BTCAT)

The first ever cat to appear on any Blockchain was on the 28/9/2014, over 10 years ago. This cat made using ACSII art and left as a message by the person who mined Block ID 322,917. You can view this using https://messagesfromthemines.brangerbriz.com and navigating to 592/11288 in the archive The creator of this cat is Satoshi and the cat really wants to know who his owner is. . /_/
/ o o
/~ m)

Oficiální webové stránky:
https://www.btcat.meme/

BitCat (BTCAT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BitCat (BTCAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 52.81K
Celkový objem:
$ 955.17M
Objem v oběhu:
$ 955.17M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 52.81K
Historické maximum:
$ 0.00926441
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika BitCat (BTCAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BitCat (BTCAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BTCAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BTCAT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BTCAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBTCAT!

Předpověď ceny BTCAT

Chcete vědět, kam může BTCAT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BTCAT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.