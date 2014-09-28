Tokenomika pro BitCat (BTCAT)
Informace o BitCat (BTCAT)
The first ever cat to appear on any Blockchain was on the 28/9/2014, over 10 years ago. This cat made using ACSII art and left as a message by the person who mined Block ID 322,917. You can view this using https://messagesfromthemines.brangerbriz.com and navigating to 592/11288 in the archive
The creator of this cat is Satoshi and the cat really wants to know who his owner is.
. /_/
/ o o
/~ m)
BitCat (BTCAT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BitCat (BTCAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BitCat (BTCAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BitCat (BTCAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BTCAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BTCAT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
