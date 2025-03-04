Tokenomika pro Big Bear Bald Eagle (EAGLE)
Informace o Big Bear Bald Eagle (EAGLE)
It's a community driven token uniting fans of the bald eagles Jackie and shadow.
Jackie and Shadow are a mated pair of bald eagles living in Big Bear Lake. They are known for their strong bond and cooperative behavior, often seen on live eagle cams. Jackie is larger than Shadow, and they have raised several chicks together, including Simba and Spirit.
The eggs started hatching on the 4th of march 2025
Big Bear Bald Eagle (EAGLE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Big Bear Bald Eagle (EAGLE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Big Bear Bald Eagle (EAGLE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Big Bear Bald Eagle (EAGLE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů EAGLE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu EAGLE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
