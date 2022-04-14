Tokenomika pro BetSwirl (BETS)

Zjistěte klíčové informace o BetSwirl (BETS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o BetSwirl (BETS)

BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience.

The key features of BetSwirl:

  • A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse
  • Multiple games like Dice, Coin Toss, Million Jackpot... All are accessible easily by using the token of your choice: MATIC, BNB, AVAX, BETS, and all others ERC20 of our partners
  • A token at the center of the protocol with multiple use cases and deflationary mechanisms: BETS
  • A staking program to share the project profits with the community
  • A multi-level referral program to multiply your gain: The more you refer, the higher is the reward!
  • A transparent system with a complete protocol analytics dashboard
  • A community-driven protocol with multiple incentives, rewards, and surprises!

Oficiální webové stránky:
https://www.betswirl.com

BetSwirl (BETS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BetSwirl (BETS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 710.81K
$ 710.81K
Celkový objem:
$ 6.48B
$ 6.48B
Objem v oběhu:
$ 2.87B
$ 2.87B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.60M
$ 1.60M
Historické maximum:
$ 0.00143188
$ 0.00143188
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00024857
$ 0.00024857

Tokenomika BetSwirl (BETS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BetSwirl (BETS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BETS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BETS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BETS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBETS!

Předpověď ceny BETS

Chcete vědět, kam může BETS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BETS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.