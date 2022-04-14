Tokenomika pro BetSwirl (BETS)
Informace o BetSwirl (BETS)
BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience.
The key features of BetSwirl:
- A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse
- Multiple games like Dice, Coin Toss, Million Jackpot... All are accessible easily by using the token of your choice: MATIC, BNB, AVAX, BETS, and all others ERC20 of our partners
- A token at the center of the protocol with multiple use cases and deflationary mechanisms: BETS
- A staking program to share the project profits with the community
- A multi-level referral program to multiply your gain: The more you refer, the higher is the reward!
- A transparent system with a complete protocol analytics dashboard
- A community-driven protocol with multiple incentives, rewards, and surprises!
BetSwirl (BETS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BetSwirl (BETS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BetSwirl (BETS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BetSwirl (BETS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BETS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BETS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BETS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBETS!
Předpověď ceny BETS
Chcete vědět, kam může BETS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BETS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.