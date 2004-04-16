Tokenomika pro Beer Frog (FROG)

Tokenomika pro Beer Frog (FROG)

Zjistěte klíčové informace o Beer Frog (FROG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Beer Frog (FROG)

Beer Frog is a meme project inspired by Matt Furies first frog, presented on his website mattfurie.com on April 16 2004. The idea that this blue eyed frog with blue eyes and a beer belly was the first Matt drew was reason enough to dedicate a token to him. Beer Frog is basically the Nestor of Matt Furie memes. Also known as the FrogFather (referenced to DogeFather - Elon Musk). The project also is a hommage to the original creator, Matt Furie.

Beer Frog (FROG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Beer Frog (FROG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tokenomika Beer Frog (FROG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Beer Frog (FROG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FROG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FROG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FROG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFROG!

Předpověď ceny FROG

Chcete vědět, kam může FROG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FROG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.