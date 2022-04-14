Tokenomika pro Beeper Coin (BEEPER)

Zjistěte klíčové informace o Beeper Coin (BEEPER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Beeper Coin (BEEPER)

Beeper is a self-evolving Intent Agent designed to help users seamlessly interact with Web3 across any platform. Currently, users can effortlessly deploy, purchase, and tips crypto assets via @BeeperAI on Twitter.

Key features:

  1. Natural Language Intent Understanding: By accurately identifying user intent, Beeper can perform corresponding blockchain actions based on natural language commands.

  2. Seamless Blockchain Interaction: No need for complex tools or wallets, Beeper allows Twitter users to directly interact with the blockchain and manage any crypto assets.

  3. Self-Evolving Learning Capability: Beeper has the ability to self-learn, continuously optimizing its services based on user history and feedback, providing a more personalized experience.

  4. Multi-Chain Support: In addition to supporting the current BNB Chain, Beeper plans to expand to multiple blockchain networks in the future to meet users’ cross-chain needs.

Vision - Empowering billion users to intelligently interact with Web3.

Beeper aims to redefine the way users interact with blockchain technology by introducing intent-driven transactions. Its goals include:

  1. Enabling anyone to seamlessly interact with the blockchain across any platform through natural language or voice commands.

  2. Abstracting the complexity of blockchain to provide users with a simple and user-friendly entry point.

  3. Offering comprehensive support for Web2 users transitioning to the Web3 ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://beeper.fun/

Beeper Coin (BEEPER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Beeper Coin (BEEPER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 1.99M
$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 1.99M
$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M
Historické maximum:
$ 0.00131263
$ 0.00131263$ 0.00131263
Historické minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00019968
$ 0.00019968$ 0.00019968

Tokenomika Beeper Coin (BEEPER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Beeper Coin (BEEPER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BEEPER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BEEPER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BEEPER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBEEPER!

Předpověď ceny BEEPER

Chcete vědět, kam může BEEPER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BEEPER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

