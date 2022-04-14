Tokenomika pro Beeper Coin (BEEPER)
Informace o Beeper Coin (BEEPER)
Beeper is a self-evolving Intent Agent designed to help users seamlessly interact with Web3 across any platform. Currently, users can effortlessly deploy, purchase, and tips crypto assets via @BeeperAI on Twitter.
Key features:
Natural Language Intent Understanding: By accurately identifying user intent, Beeper can perform corresponding blockchain actions based on natural language commands.
Seamless Blockchain Interaction: No need for complex tools or wallets, Beeper allows Twitter users to directly interact with the blockchain and manage any crypto assets.
Self-Evolving Learning Capability: Beeper has the ability to self-learn, continuously optimizing its services based on user history and feedback, providing a more personalized experience.
Multi-Chain Support: In addition to supporting the current BNB Chain, Beeper plans to expand to multiple blockchain networks in the future to meet users’ cross-chain needs.
Vision - Empowering billion users to intelligently interact with Web3.
Beeper aims to redefine the way users interact with blockchain technology by introducing intent-driven transactions. Its goals include:
Enabling anyone to seamlessly interact with the blockchain across any platform through natural language or voice commands.
Abstracting the complexity of blockchain to provide users with a simple and user-friendly entry point.
Offering comprehensive support for Web2 users transitioning to the Web3 ecosystem.
Beeper Coin (BEEPER): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Beeper Coin (BEEPER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Beeper Coin (BEEPER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Beeper Coin (BEEPER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BEEPER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BEEPER, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BEEPER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBEEPER!
Předpověď ceny BEEPER
Chcete vědět, kam může BEEPER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BEEPER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.