Tokenomika pro BEATS on BASE (BEATS)

Zjistěte klíčové informace o BEATS on BASE (BEATS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BEATS on BASE (BEATS)

Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth.

Oficiální webové stránky:
https://www.beatsonbase.ai
Bílá kniha:
https://www.beatsonbase.ai/white-paper

BEATS on BASE (BEATS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BEATS on BASE (BEATS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 638.44K
$ 638.44K
Celkový objem:
$ 808.81M
$ 808.81M
Objem v oběhu:
$ 483.26M
$ 483.26M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.07M
$ 1.07M
Historické maximum:
$ 0.00726409
$ 0.00726409
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00132807
$ 0.00132807

Tokenomika BEATS on BASE (BEATS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BEATS on BASE (BEATS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BEATS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BEATS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BEATS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBEATS!

Předpověď ceny BEATS

Chcete vědět, kam může BEATS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BEATS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.