Tokenomika pro BEARXRPL ($BEAR)

Zjistěte klíčové informace o BEARXRPL ($BEAR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BEARXRPL ($BEAR)

The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives.

Oficiální webové stránky:
https://bearableguy.xyz/

BEARXRPL ($BEAR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BEARXRPL ($BEAR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 5.69M
$ 5.69M
$ 5.69M$ 5.69M
Celkový objem:
$ 587.71M
$ 587.71M$ 587.71M
Objem v oběhu:
$ 587.71M
$ 587.71M$ 587.71M
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 5.69M
$ 5.69M
$ 5.69M$ 5.69M
Historické maximum:
$ 0.02166489
$ 0.02166489$ 0.02166489
Historické minimum:
$ 0.00481486
$ 0.00481486$ 0.00481486
Aktuální cena:
$ 0.00968239
$ 0.00968239$ 0.00968239

Tokenomika BEARXRPL ($BEAR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BEARXRPL ($BEAR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $BEAR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $BEAR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $BEAR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$BEAR!

Předpověď ceny $BEAR

Chcete vědět, kam může $BEAR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $BEAR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.