Tokenomika pro BBAChain (BBA)

Zjistěte klíčové informace o BBAChain (BBA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BBAChain (BBA)

BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents.

BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for:

• Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions.

BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as:

• A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain.

https://bbachain.com
https://bbachain.com/docs/bba-whitepaper.pdf

BBAChain (BBA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BBAChain (BBA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 13.10M
$ 13.10M$ 13.10M
Celkový objem:
$ 296.00M
$ 296.00M$ 296.00M
Objem v oběhu:
$ 162.13M
$ 162.13M$ 162.13M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 23.91M
$ 23.91M$ 23.91M
Historické maximum:
$ 2.11
$ 2.11$ 2.11
Historické minimum:
$ 0.03676833
$ 0.03676833$ 0.03676833
Aktuální cena:
$ 0.080878
$ 0.080878$ 0.080878

Tokenomika BBAChain (BBA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BBAChain (BBA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BBA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BBA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BBA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBBA!

Předpověď ceny BBA

Chcete vědět, kam může BBA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BBA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

