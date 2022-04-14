Tokenomika pro Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

Zjistěte klíčové informace o Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

Oficiální webové stránky:
https://zora.co/coin/base:0xd769d56f479e9e72a77bb1523e866a33098feec5

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M
Celkový objem:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M
Historické maximum:
$ 0.02107695
$ 0.02107695$ 0.02107695
Historické minimum:
$ 0.00102246
$ 0.00102246$ 0.00102246
Aktuální cena:
$ 0.00521132
$ 0.00521132$ 0.00521132

Tokenomika Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BASEISFOREVERYONE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BASEISFOREVERYONE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BASEISFOREVERYONE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBASEISFOREVERYONE!

Předpověď ceny BASEISFOREVERYONE

Chcete vědět, kam může BASEISFOREVERYONE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BASEISFOREVERYONE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.