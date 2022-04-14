Tokenomika pro Automata (ATA)

Zjistěte klíčové informace o Automata (ATA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Automata (ATA)

Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX.

Oficiální webové stránky:
https://www.ata.network/
Bílá kniha:
https://docs.ata.network/research/lightpaper

Automata (ATA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Automata (ATA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 30.82M
$ 30.82M$ 30.82M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 587.79M
$ 587.79M$ 587.79M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 52.43M
$ 52.43M$ 52.43M
Historické maximum:
$ 2.36
$ 2.36$ 2.36
Historické minimum:
$ 0.0355274
$ 0.0355274$ 0.0355274
Aktuální cena:
$ 0.05219
$ 0.05219$ 0.05219

Tokenomika Automata (ATA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Automata (ATA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ATA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ATA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ATA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuATA!

Předpověď ceny ATA

Chcete vědět, kam může ATA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ATA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

