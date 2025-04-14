Tokenomika pro AurumTrust (AUT)

Zjistěte klíčové informace o AurumTrust (AUT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o AurumTrust (AUT)

AurumTrust: Deflationary Token on Cronos Chain

Overview AurumTrust is an experimental token featuring a buy-back and burn mechanism funded by gold trading profits.

Mechanism 15% of weekly gold trading profits will be used to buy back and burn tokens. The first burn is set for April 14, 2025, but may happen earlier if profits allow.

Founder’s Role The founder holds 40% of the supply and will only sell tokens to fund the trading account. Any unused tokens will be burned.

Transparency & Duration Weekly profits and buy-back transactions will be posted on the official X (Twitter) account. The experiment continues until all tokens are burned or the trading account is liquidated.

Oficiální webové stránky:
https://x.com/aurumtrustcro

AurumTrust (AUT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AurumTrust (AUT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 136.38K
$ 136.38K
Celkový objem:
$ 820.68M
$ 820.68M
Objem v oběhu:
$ 820.68M
$ 820.68M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 136.38K
$ 136.38K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0001661
$ 0.0001661

Tokenomika AurumTrust (AUT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AurumTrust (AUT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AUT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AUT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AUT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAUT!

Předpověď ceny AUT

Chcete vědět, kam může AUT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AUT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.