Tokenomika pro Attention (ATTN)
Informace o Attention (ATTN)
ATTN (Attention Token) is a memecoin focused on rewarding real engagement in the crypto space. Built around the idea of “Proof of Attention,” it incentivizes users for contributions like analyzing trends, summarizing threads, or sharing useful content. While not officially part of Giverep, ATTN works in alignment with it to track and reward meaningful activity. Instead of relying on hype, ATTN uses behavioral on-chain data and social graphs to support a fair and transparent distribution model. The goal is to move beyond speculation and build a system where attention has measurable value.
Attention (ATTN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Attention (ATTN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Attention (ATTN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Attention (ATTN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ATTN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ATTN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ATTN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuATTN!
Předpověď ceny ATTN
Chcete vědět, kam může ATTN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ATTN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.