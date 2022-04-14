Tokenomika pro Athena by Virtuals (ATHENA)
Informace o Athena by Virtuals (ATHENA)
Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities.
Athena by Virtuals (ATHENA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Athena by Virtuals (ATHENA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Athena by Virtuals (ATHENA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Athena by Virtuals (ATHENA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ATHENA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ATHENA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ATHENA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuATHENA!
Předpověď ceny ATHENA
Chcete vědět, kam může ATHENA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ATHENA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.