Tokenomika pro ATEHUN (ATEHUN)

Zjistěte klíčové informace o ATEHUN (ATEHUN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ATEHUN (ATEHUN)

$atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months.

$atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance.

Oficiální webové stránky:
https://x.com/crypto_adair

ATEHUN (ATEHUN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ATEHUN (ATEHUN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 618.09K
$ 618.09K$ 618.09K
Celkový objem:
$ 907.81K
$ 907.81K$ 907.81K
Objem v oběhu:
$ 907.81K
$ 907.81K$ 907.81K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 618.09K
$ 618.09K$ 618.09K
Historické maximum:
$ 14.82
$ 14.82$ 14.82
Historické minimum:
$ 0.526551
$ 0.526551$ 0.526551
Aktuální cena:
$ 0.680859
$ 0.680859$ 0.680859

Tokenomika ATEHUN (ATEHUN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ATEHUN (ATEHUN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ATEHUN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ATEHUN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ATEHUN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuATEHUN!

Předpověď ceny ATEHUN

Chcete vědět, kam může ATEHUN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ATEHUN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

