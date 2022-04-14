Tokenomika pro Astheria (HERIA)
Informace o Astheria (HERIA)
The only Memecoin on the Solana that interacts directly with Elon Musk: $HERIA
Website: astheria.org – check it out to see our social media links and Elon’s responses. Our bot is fully operational, and as more replies and likes come in from Elon, the buzz around us will only grow.
This is a first-of-its-kind project, and our ambitions are massive. With the right mcap and volume, we’ll leverage our connections for a Binance listing. Don’t miss out on this moonshot!
Astheria (HERIA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Astheria (HERIA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Astheria (HERIA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Astheria (HERIA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů HERIA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu HERIA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro HERIA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHERIA!
Předpověď ceny HERIA
Chcete vědět, kam může HERIA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HERIA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.