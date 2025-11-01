BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Astera USD je 0.47078 USD. Sledujte aktualizace cen ASUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ASUSD.Dnešní aktuální cena Astera USD je 0.47078 USD. Sledujte aktualizace cen ASUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ASUSD.

Více informací o ASUSD

Informace o ceně ASUSD

Co je to ASUSD

Bílá kniha pro ASUSD

Oficiální webové stránky ASUSD

Tokenomika pro ASUSD

Předpověď cen ASUSD

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Astera USD

Astera USD Cena (ASUSD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ASUSD na USD

$0.47078
$0.47078$0.47078
-1.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Astera USD (ASUSD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:40:06 (UTC+8)

Informace o ceně Astera USD (ASUSD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.470779
$ 0.470779$ 0.470779
Nejnižší za 24 h
$ 0.475954
$ 0.475954$ 0.475954
Nejvyšší za 24 h

$ 0.470779
$ 0.470779$ 0.470779

$ 0.475954
$ 0.475954$ 0.475954

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.470779
$ 0.470779$ 0.470779

-0.00%

-1.07%

-4.07%

-4.07%

Cena Astera USD (ASUSD) v reálném čase je $0.47078. Za posledních 24 hodin se ASUSD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.470779 do maxima $ 0.475954, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ASUSD v historii je $ 2.0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.470779.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ASUSD se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o -1.07% a za posledních 7 dní o -4.07%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Astera USD (ASUSD)

$ 5.65M
$ 5.65M$ 5.65M

--
----

$ 5.65M
$ 5.65M$ 5.65M

12.00M
12.00M 12.00M

12,000,000.0
12,000,000.0 12,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Astera USD je $ 5.65M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ASUSD je 12.00M, přičemž celková zásoba je 12000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.65M.

Historie cen v USD pro Astera USD (ASUSD)

Během dnešního dne byla změna ceny Astera USD na USD  $ -0.0051305464665083.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Astera USD na USD  $ -0.2454284890.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Astera USD na USD  $ -0.2490411135.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Astera USD na USD  $ -0.5185219489570963.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0051305464665083-1.07%
30 dní$ -0.2454284890-52.13%
60 dní$ -0.2490411135-52.89%
90 dní$ -0.5185219489570963-52.41%

Co je Astera USD (ASUSD)

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Astera USD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Astera USD (ASUSD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Astera USD (ASUSD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Astera USD.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Astera USD!

ASUSD na místní měny

Tokenomika pro Astera USD (ASUSD)

Pochopení tokenomiky Astera USD (ASUSD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ASUSD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Astera USD (ASUSD)

Jakou hodnotu má dnes Astera USD (ASUSD)?
Aktuální cena ASUSD v USD je 0.47078 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ASUSD v USD?
Aktuální cena ASUSD v USD je $ 0.47078. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Astera USD?
Tržní kapitalizace ASUSD je $ 5.65M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ASUSD v oběhu?
Objem ASUSD v oběhu je 12.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ASUSD?
ASUSD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ASUSD?
ASUSD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.470779 USD.
Jaký je objem obchodování ASUSD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ASUSD je -- USD.
Dosáhne ASUSD letos vyšší ceny?
ASUSD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenASUSD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:40:06 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Astera USD (ASUSD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,181.16
$110,181.16$110,181.16

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,872.39
$3,872.39$3,872.39

+0.29%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02291
$0.02291$0.02291

-28.80%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.28
$186.28$186.28

-0.99%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,872.39
$3,872.39$3,872.39

+0.29%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,181.16
$110,181.16$110,181.16

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.28
$186.28$186.28

-0.99%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5059
$2.5059$2.5059

-0.71%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.46
$1,086.46$1,086.46

+0.19%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.40000
$1.40000$1.40000

+6,900.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.40000
$1.40000$1.40000

+6,900.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0035255
$0.0035255$0.0035255

+79.68%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.143
$20.143$20.143

+56.58%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20089
$0.20089$0.20089

+44.32%