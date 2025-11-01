Astera USD Cena (ASUSD)
Cena Astera USD (ASUSD) v reálném čase je $0.47078. Za posledních 24 hodin se ASUSD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.470779 do maxima $ 0.475954, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ASUSD v historii je $ 2.0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.470779.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ASUSD se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o -1.07% a za posledních 7 dní o -4.07%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Astera USD je $ 5.65M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ASUSD je 12.00M, přičemž celková zásoba je 12000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.65M.
Během dnešního dne byla změna ceny Astera USD na USD $ -0.0051305464665083.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Astera USD na USD $ -0.2454284890.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Astera USD na USD $ -0.2490411135.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Astera USD na USD $ -0.5185219489570963.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.0051305464665083
|-1.07%
|30 dní
|$ -0.2454284890
|-52.13%
|60 dní
|$ -0.2490411135
|-52.89%
|90 dní
|$ -0.5185219489570963
|-52.41%
asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
