Tokenomika pro Arcadia (AAA)

Zjistěte klíčové informace o Arcadia (AAA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Arcadia (AAA)

Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol.

Through user-owned accounts, it provides:

  • One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX.
  • Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding.
  • One-click sophisticated yield generating strategies.
  • Built-in margin for liquidity pairs of established assets.
  • An interface for third parties and AI agents to manage assets within onchain enforceable boundaries.

Oficiální webové stránky:
https://arcadia.finance

Arcadia (AAA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Arcadia (AAA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.79M
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 15.28M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 37.92M
Historické maximum:
$ 1.045
Historické minimum:
$ 0.03513348
Aktuální cena:
$ 0.379755
Tokenomika Arcadia (AAA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Arcadia (AAA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AAA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AAA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AAA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAAA!

Prohlášení

