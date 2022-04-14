Tokenomika pro APES (APES)

Zjistěte klíčové informace o APES (APES), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Just a funny APES – In APES Gang, team plays an exciting game, has fun, and shills the coin. As Dominic Toretto said, the most important thing is family. APES is more than family; This is APES GANG! Apes isn’t just a meme coin; it’s a unique utility token with its own farming game, staking pool, fan page where you can join the Gang as a knight, and much more in development. And, of course, an NFT collection with Utility!

Join the APES GANG – shill the coin, play the game, have fun, and stake your tokens!

https://apesgang.io/

Tržní kapitalizace:
$ 58.11K
$ 58.11K$ 58.11K
Celkový objem:
$ 995.17M
$ 995.17M$ 995.17M
Objem v oběhu:
$ 995.15M
$ 995.15M$ 995.15M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 58.11K
$ 58.11K$ 58.11K
Historické maximum:
$ 0.04117938
$ 0.04117938$ 0.04117938
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika APES (APES): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro APES (APES) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů APES, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu APES, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro APES rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAPES!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.