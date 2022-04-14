Tokenomika pro Antitoken (ANTI)

Tokenomika pro Antitoken (ANTI)

Zjistěte klíčové informace o Antitoken (ANTI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Antitoken (ANTI)

$ANTI and $PRO are an experimental token duo exploring quantum-like tokenomics on Solana. These tokens act like a quantum duo, where holding both is more rewarding than just one.

When $ANTI and $PRO are put into the ‘Catalyst’ contract, they interact and the contract outputs two different tokens, $X and $Y. These tokens are emitted depending on the relationship between the amounts of $ANTI and $PRO being deposited. The output varies based on their balance.

If you decide to reverse the process, you can deposit the resulting $X and $Y back into the Catalyst. The system uses inverse functions to break them back into their original components: $ANTI and $PRO.

Oficiální webové stránky:
https://antitoken.pro/
Bílá kniha:
https://antitoken.pro/whitepaper/

Antitoken (ANTI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Antitoken (ANTI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 80.94K
$ 80.94K$ 80.94K
Celkový objem:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
Objem v oběhu:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 80.94K
$ 80.94K$ 80.94K
Historické maximum:
$ 0.01260369
$ 0.01260369$ 0.01260369
Historické minimum:
$ 0.00005674
$ 0.00005674$ 0.00005674
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Antitoken (ANTI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Antitoken (ANTI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ANTI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ANTI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ANTI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuANTI!

Předpověď ceny ANTI

Chcete vědět, kam může ANTI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ANTI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.