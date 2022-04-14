Tokenomika pro Antitoken (ANTI)
Informace o Antitoken (ANTI)
$ANTI and $PRO are an experimental token duo exploring quantum-like tokenomics on Solana. These tokens act like a quantum duo, where holding both is more rewarding than just one.
When $ANTI and $PRO are put into the ‘Catalyst’ contract, they interact and the contract outputs two different tokens, $X and $Y. These tokens are emitted depending on the relationship between the amounts of $ANTI and $PRO being deposited. The output varies based on their balance.
If you decide to reverse the process, you can deposit the resulting $X and $Y back into the Catalyst. The system uses inverse functions to break them back into their original components: $ANTI and $PRO.
Antitoken (ANTI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Antitoken (ANTI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Antitoken (ANTI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Antitoken (ANTI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ANTI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ANTI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
