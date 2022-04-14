Tokenomika pro ALRIS AGENT (ALR)
Informace o ALRIS AGENT (ALR)
Introducing Alris: Your AI-powered yield optimization companion on Solana. Leveraging advanced artificial intelligence and real-time market data, Alris makes smart yield-generating decisions for you around the clock. Our platform seamlessly integrates with Solana's infrastructure, using GPTv4 and Grok XAI to analyze market conditions and execute optimal yield strategies automatically. Key features include dynamic yield optimization, AI-driven investment strategies, automated yield harvesting, and real-time market monitoring. Built with cutting-edge tech including Next.js, Solana Agent Kit, and Switchboard Oracle, Alris represents the future of DeFi yield automation.
ALRIS AGENT (ALR): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ALRIS AGENT (ALR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ALRIS AGENT (ALR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ALRIS AGENT (ALR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ALR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ALR, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
