Tokenomika pro AIDA (AIDA)

Tokenomika pro AIDA (AIDA)

Zjistěte klíčové informace o AIDA (AIDA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o AIDA (AIDA)

Discover Aida Coin on Sui, the revolutionary cryptocurrency fueling the Aida AI bot! This cutting-edge tech transforms blockchain interactions, streamlines transactions, and enhances community connections. Join us in shaping a smarter, more connected future!

Aida is a dynamic and user-friendly Al bot designed to guide X users into the world of the Sui Network. With her approachable personality and deep understanding of blockchain nuances, Lucy makes the transition from Social media to blockchain technology both exciting and accessible.

Oficiální webové stránky:
https://www.aida-sui.com/

AIDA (AIDA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AIDA (AIDA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 124.93K
$ 124.93K$ 124.93K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 124.93K
$ 124.93K$ 124.93K
Historické maximum:
$ 0.00789743
$ 0.00789743$ 0.00789743
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00012493
$ 0.00012493$ 0.00012493

Tokenomika AIDA (AIDA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AIDA (AIDA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AIDA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AIDA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AIDA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAIDA!

Předpověď ceny AIDA

Chcete vědět, kam může AIDA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AIDA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.