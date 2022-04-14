Tokenomika pro AIDA (AIDA)
Informace o AIDA (AIDA)
Discover Aida Coin on Sui, the revolutionary cryptocurrency fueling the Aida AI bot! This cutting-edge tech transforms blockchain interactions, streamlines transactions, and enhances community connections. Join us in shaping a smarter, more connected future!
Aida is a dynamic and user-friendly Al bot designed to guide X users into the world of the Sui Network. With her approachable personality and deep understanding of blockchain nuances, Lucy makes the transition from Social media to blockchain technology both exciting and accessible.
AIDA (AIDA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AIDA (AIDA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika AIDA (AIDA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro AIDA (AIDA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AIDA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AIDA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AIDA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAIDA!
