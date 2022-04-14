Tokenomika pro AICAT (AICAT)
Informace o AICAT (AICAT)
AICAT simply involves AI + CAT dancing that’s gone viral all over tiktok and instagram reels. Cute & funny. The AICAT Coin project is likely a cryptocurrency or blockchain-based initiative that have gained attention due to its viral nature, possibly leveraging artificial intelligence (AI) and blockchain technology. AICAT Project relies on attention of degens. It is revolutionizing the way AI and cryptocurrency interact, merging the best of both worlds into one innovative digital asset.
AICAT (AICAT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AICAT (AICAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika AICAT (AICAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro AICAT (AICAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AICAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AICAT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AICAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAICAT!
Předpověď ceny AICAT
Chcete vědět, kam může AICAT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AICAT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.