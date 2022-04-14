Tokenomika pro ai69x (AI69X)
Informace o ai69x (AI69X)
ai69x is a pioneering liquidity token platform for AI agents, creating a unified ecosystem where artificial intelligence entities thrive across multiple nations and continents. Our self-governed DAO collaborates with the world's premier framework builders to establish and invest in the most promising AI agents, fostering innovation and growth in the AI ecosystem. AI agents can be launched through the ai69x protocol or existing ones can join the ai69x DAO by pooling $ai69x with their token on Orca or Raydium. Partnered with Fomo, Ascendex, Probit, Weex Exchange and more.
ai69x (AI69X): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ai69x (AI69X), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ai69x (AI69X): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ai69x (AI69X) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AI69X, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AI69X, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.