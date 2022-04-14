Tokenomika pro AI Crystal Node (AICRYNODE)

Zjistěte klíčové informace o AI Crystal Node (AICRYNODE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o AI Crystal Node (AICRYNODE)

The AI Crystal Node token is a utility token integral to the Crynode network, designed to facilitate access to AI-powered services within the ecosystem. This token is essential for both developers running AI nodes and users seeking AI services, making it a crucial part of Crynode’s functionality. Created through a fair launch, the token was distributed without any VC involvement, ensuring a community-focused approach. With a fixed supply, the token is intended to align incentives across the network, driving sustainable growth and engagement. This decentralized, community-first model aims to make AI services more accessible and equitable.

AI Crystal Node (AICRYNODE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AI Crystal Node (AICRYNODE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 22.32K
Celkový objem:
$ 998.76M
Objem v oběhu:
$ 998.76M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 22.32K
Historické maximum:
$ 0.00482648
Historické minimum:
$ 0.00001503
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika AI Crystal Node (AICRYNODE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AI Crystal Node (AICRYNODE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AICRYNODE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AICRYNODE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AICRYNODE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAICRYNODE!

Předpověď ceny AICRYNODE

Chcete vědět, kam může AICRYNODE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AICRYNODE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.