Tokenomika pro Afreum (AFR)
Informace o Afreum (AFR)
Afreum is building an ecosystem of payments and DeFi apps for Africa, on the Stellar blockchain, powered by the ecosystem token AFR, the rewards and future governance token AFRX, and a suite of local African country tokens. Apps aleady launched include Afreum Wallet (a Stellar-compatible digital wallet), Afreum Save (interest-bearing savings and time deposits), Afreum Earn (liquidity pool swapping and staking), and Afreum Cash (a P2P Exchange).
The goal of the Afreum project is to drive crypto adoption in Africa, providing financial inclusion for unbanked populations on the continent. We do this by building an ecosystem of financial apps, powered by the AFR token, and incentivising international actors to provide liquidity for the ecosystem. The end result is international crypto enthusiasts, and African users looking for financial solutions, coming together to solve problems in Africa.
Afreum (AFR): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Afreum (AFR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Afreum (AFR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Afreum (AFR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AFR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AFR, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AFR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAFR!
Předpověď ceny AFR
Chcete vědět, kam může AFR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AFR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.