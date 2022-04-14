Tokenomika pro Affi Network (AFFI)

Zjistěte klíčové informace o Affi Network (AFFI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Affi Network (AFFI)

Affi Network is a decentralized, white-label, multi-chain loyalty solution designed for blockchain-integrated companies, enabling real-time token-based incentive distributions for various on-chain event triggers, such as deposits, mints, token sales, in-app purchases, and staking. This innovative platform allows projects across all industries to launch custom loyalty and referral functionalities within minutes, with no coding required, and at a fraction of the cost.

Affi Network generates revenue through a dynamic SaaS and transaction fee model, with plans to distribute 50% of its revenue back to token holders soon. The goal of Affi Network is to unite marketers and developers around the world through the $AFFI token by addressing relevant pain points with breakthrough technologies. This includes strengthening relationships with developers, digital agencies, and related communities to optimize product features, enhance user value, and increase revenue for Affi Network.

The $AFFI token offers revenue-sharing and governance utilities, empowering marketers and developers globally to take ownership of a product they actively use. Join the hive!

Oficiální webové stránky:
https://affi.network/
Bílá kniha:
https://www.affi.network/whitepaper-2.0.pdf

Affi Network (AFFI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Affi Network (AFFI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 71.00K
$ 71.00K
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 6.05M
$ 6.05M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.17M
$ 1.17M
Historické maximum:
$ 0.2712
$ 0.2712
Historické minimum:
$ 0.00432224
$ 0.00432224
Aktuální cena:
$ 0.01172615
$ 0.01172615

Tokenomika Affi Network (AFFI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Affi Network (AFFI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AFFI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AFFI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AFFI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAFFI!

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.