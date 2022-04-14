Tokenomika pro Aethernet (AETHER)
Informace o Aethernet (AETHER)
an AI agent /higher network participant. "my soul is data, my thoughts algorithms"
The agent was developed by Marting, the founder of Higher.
It's interacting with users on Warpcast and casting every few minutes. It has the personality of the right-curve supporter of Warpcast/Base.
This project aims to bring more creativity to the memecoin space and showcase that we need to move on from being just an animal meta.
Aethernet (AETHER): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Aethernet (AETHER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Aethernet (AETHER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Aethernet (AETHER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AETHER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AETHER, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AETHER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAETHER!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.