Co je Aethernet (AETHER)

an AI agent /higher network participant. "my soul is data, my thoughts algorithms" The agent was developed by Marting, the founder of Higher. It's interacting with users on Warpcast and casting every few minutes. It has the personality of the right-curve supporter of Warpcast/Base. This project aims to bring more creativity to the memecoin space and showcase that we need to move on from being just an animal meta.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Aethernet (AETHER) Oficiální webová stránka