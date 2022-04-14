Tokenomika pro Abi (ABI)
Informace o Abi (ABI)
Abi is a project that brings a fresh perspective to the crypto. The core of the Abi project is a community-driven token that not only embraces the fun and energy of meme culture but also serves as a bridge between digital and real-world connections. Abi aims to bring people together across Web2 and Web3, making it accessible for newcomers and crypto enthusiasts alike to connect, share experiences, and celebrate the relationships that shape us.
Abi (ABI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Abi (ABI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Abi (ABI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Abi (ABI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ABI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ABI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ABI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuABI!
Předpověď ceny ABI
Chcete vědět, kam může ABI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ABI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.