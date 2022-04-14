Tokenomika pro A2DAO (ATD)
Informace o A2DAO (ATD)
A2DAO - Project accelerator & Investment platform for people.
A2DAO aims to connect startups with smart capital while simultaneously helping to cultivate a passionate community for each individual project.
Our team of experts will assist projects in marketing, development, tokenomics, and other critical areas of growth. We have reshaped the old fundraising model by distributing allocation to our community members rather than to close-knit VCs and institutions.
The A2DAO (ATD) connects promising crypto projects and retail investors. Holding the ATD allows to get the opportunity to invest in crypto startups, both at an early and public stage. Depending on the type of project, each member of the A2DAO community will have guaranteed allocation based on their current tier level.
Accelerator program — A2Jump
A2Jump acts as a bridge between early-stage blockchain projects and the A2DAO community before a project goes fully public. Accelerator program is an excellent opportunity for early-stage ventures but it also gives ATD holders lucrative investment opportunities.
Each project that applies to enter the accelerator program will be required to purchase a certain number of tokens in order to pass further audit by our team. When projects receive the status of “accelerator project” they will receive the status of “partner” and have access to all of our marketing tools.
Chosen projects will receive expertise as part of the A2Jump accelerator program. We believe that the blockchain movement is a fully democratic one and projects that reflect this value deserve to receive the best global expertise and adequate funding.
The success of blockchain models applied to solve real-world problems has popularized the technology. In addition, the massive potential of digital assets has caused traditional financial institutions to take notice and the current market rally is largely attributed to an inflow of institutional capital. This has also attracted millions of retail investors and crypto enthusiasts.
However many of these new investors are setting foot into the world of crypto for the first time. They lack the expertise, financial knowledge, and technical capabilities to approach the market with confidence and truly succeed. A2DAO will provide its community investment opportunities with a clear and thorough understanding of each respective project’s strengths and weaknesses.
Projects will be rated through the A2DAO voting system and internal audit by founders, team members, and our community. This means that all projects selected by the A2DAO community represent a great opportunity for retail investors, which wouldn’t have been possible without an adequate understanding of core fundamentals.
A2DAO (ATD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro A2DAO (ATD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika A2DAO (ATD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro A2DAO (ATD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ATD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ATD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ATD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuATD!
Předpověď ceny ATD
Chcete vědět, kam může ATD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ATD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.