Trhy
Dnešní aktuální cena YZY je 0.3785 USD. Sledujte aktualizace cen YZY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YZY.

Více informací o YZY

Informace o ceně YZY

Co je to YZY

Oficiální webové stránky YZY

Tokenomika pro YZY

Předpověď cen YZY

Historie YZY

Průvodce nákupem (YZY)

Kurz YZY(YZY)

Aktuální cena 1 YZY na USD

$0.3787
$0.3787$0.3787
+0.10%1D
USD
Graf aktuální ceny YZY (YZY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:17:50 (UTC+8)

Informace o ceně YZY (YZY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.3668
$ 0.3668$ 0.3668
Nejnižší za 24 h
$ 0.3798
$ 0.3798$ 0.3798
Nejvyšší za 24 h

$ 0.3668
$ 0.3668$ 0.3668

$ 0.3798
$ 0.3798$ 0.3798

$ 3.1581037257728988
$ 3.1581037257728988$ 3.1581037257728988

$ 0.19323573050067985
$ 0.19323573050067985$ 0.19323573050067985

-0.11%

+0.10%

-4.18%

-4.18%

Cena YZY (YZY) v reálném čase je $ 0.3785. Za posledních 24 hodin se YZY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.3668 do maxima $ 0.3798, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YZY v historii je $ 3.1581037257728988, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.19323573050067985.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YZY se za poslední hodinu změnila o -0.11%, za 24 hodin o +0.10% a za posledních 7 dní o -4.18%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu YZY (YZY)

No.294

$ 113.55M
$ 113.55M$ 113.55M

$ 56.92K
$ 56.92K$ 56.92K

$ 378.50M
$ 378.50M$ 378.50M

300.00M
300.00M 300.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,714.85938
999,999,714.85938 999,999,714.85938

29.99%

SOL

Aktuální tržní kapitalizace YZY je $ 113.55M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.92K. Objem v oběhu YZY je 300.00M, přičemž celková zásoba je 999999714.85938. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 378.50M.

Historie cen v USD pro YZY (YZY)

Sledujte změny cen YZY pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.000378+0.10%
30 dní$ -0.0354-8.56%
60 dní$ -0.1055-21.80%
90 dní$ -0.1215-24.30%
Změna ceny YZY dnes

Dnes zaznamenal YZY změnu o $ +0.000378 (+0.10%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny YZY za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0354 (-8.56%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny YZY za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u YZY ke změně o $ -0.1055 (-21.80%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny YZY za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.1215 (-24.30%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům YZY (YZY)?

Podívejte se na stránku Historie cen YZY.

Co je YZY (YZY)

YZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority.

YZY je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich YZY investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu YZYa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o YZY na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na YZY a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny YZY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít YZY (YZY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva YZY (YZY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro YZY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny YZY!

Tokenomika pro YZY (YZY)

Pochopení tokenomiky YZY (YZY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu YZY hned teď!

Jak nakupovat YZY (YZY)

Snažíte se zjistit, jak koupit YZY? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit YZY podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

YZY na místní měny

Zdroj YZY

Pokud chcete se podrobněji seznámit s YZY, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka YZY
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně YZY

Jakou hodnotu má dnes YZY (YZY)?
Aktuální cena YZY v USD je 0.3785 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena YZY v USD?
Aktuální cena YZY v USD je $ 0.3785. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace YZY?
Tržní kapitalizace YZY je $ 113.55M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem YZY v oběhu?
Objem YZY v oběhu je 300.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) YZY?
YZY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 3.1581037257728988 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) YZY?
YZY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.19323573050067985 USD.
Jaký je objem obchodování YZY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování YZY je $ 56.92K USD.
Dosáhne YZY letos vyšší ceny?
YZY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenYZY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:17:50 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se YZY (YZY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží", a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod YZY na USD

Částka

YZY
YZY
USD
USD

1 YZY = 0.3785 USD

Obchodujte YZY

YZY/USDT
$0.3787
$0.3787$0.3787
+0.37%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

