Cena YALA (YALA) v reálném čase je $ 0.10089. Za posledních 24 hodin se YALA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.09857 do maxima $ 0.1119, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YALA v historii je $ 0.45623373838083625, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.060140710054708627.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YALA se za poslední hodinu změnila o -0.92%, za 24 hodin o -4.93% a za posledních 7 dní o +9.48%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace YALA je $ 24.09M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 68.07K. Objem v oběhu YALA je 238.79M, přičemž celková zásoba je 992426846.221042. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 100.89M.
Sledujte změny cen YALA pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Dnes zaznamenal YALA změnu o $ -0.0052373 (-4.93%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.
Za posledních 30 dní se cena posunula o $ -0.00183 (-1.79%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.
Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u YALA ke změně o $ -0.02294 (-18.53%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.
Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.07509 (-42.67%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.
Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům YALA (YALA)?
Podívejte se na stránku Historie cen YALA.
Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.
YALA je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich YALA investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.
Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu YALAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o YALA na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.
Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na YALA a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.
Jakou hodnotu v USD bude mít YALA (YALA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva YALA (YALA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro YALA.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny YALA!
Pochopení tokenomiky YALA (YALA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu YALA hned teď!
Snažíte se zjistit, jak koupit YALA? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit YALA podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.
Pokud chcete se podrobněji seznámit s YALA, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
