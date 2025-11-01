BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena YALA je 0.10089 USD. Sledujte aktualizace cen YALA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YALA.

Více informací o YALA

Informace o ceně YALA

Co je to YALA

Bílá kniha pro YALA

Oficiální webové stránky YALA

Tokenomika pro YALA

Předpověď cen YALA

Historie YALA

Průvodce nákupem (YALA)

Převodník YALA na fiat měnu

YALA Spot

YALA USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo YALA

Kurz YALA(YALA)

Aktuální cena 1 YALA na USD

$0.10078
-4.94%1D
USD
Graf aktuální ceny YALA (YALA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:32:22 (UTC+8)

Informace o ceně YALA (YALA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.09857
Nejnižší za 24 h
$ 0.1119
Nejvyšší za 24 h

$ 0.09857
$ 0.1119
$ 0.45623373838083625
$ 0.060140710054708627
-0.92%

-4.93%

+9.48%

+9.48%

Cena YALA (YALA) v reálném čase je $ 0.10089. Za posledních 24 hodin se YALA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.09857 do maxima $ 0.1119, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YALA v historii je $ 0.45623373838083625, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.060140710054708627.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YALA se za poslední hodinu změnila o -0.92%, za 24 hodin o -4.93% a za posledních 7 dní o +9.48%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu YALA (YALA)

No.745

$ 24.09M
$ 68.07K
$ 100.89M
238.79M
1,000,000,000
992,426,846.221042
23.87%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace YALA je $ 24.09M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 68.07K. Objem v oběhu YALA je 238.79M, přičemž celková zásoba je 992426846.221042. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 100.89M.

Historie cen v USD pro YALA (YALA)

Sledujte změny cen YALA pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0052373-4.93%
30 dní$ -0.00183-1.79%
60 dní$ -0.02294-18.53%
90 dní$ -0.07509-42.67%
Změna ceny YALA dnes

Dnes zaznamenal YALA změnu o $ -0.0052373 (-4.93%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny YALA za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00183 (-1.79%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny YALA za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u YALA ke změně o $ -0.02294 (-18.53%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny YALA za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.07509 (-42.67%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům YALA (YALA)?

Podívejte se na stránku Historie cen YALA.

Co je YALA (YALA)

Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.

YALA je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich YALA investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu YALAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o YALA na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na YALA a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny YALA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít YALA (YALA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva YALA (YALA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro YALA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny YALA!

Tokenomika pro YALA (YALA)

Pochopení tokenomiky YALA (YALA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu YALA hned teď!

Jak nakupovat YALA (YALA)

Snažíte se zjistit, jak koupit YALA? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit YALA podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

YALA na místní měny

1 YALA(YALA) na VND
2,654.92035
1 YALA(YALA) na AUD
A$0.1533528
1 YALA(YALA) na GBP
0.0766764
1 YALA(YALA) na EUR
0.0867654
1 YALA(YALA) na USD
$0.10089
1 YALA(YALA) na MYR
RM0.4227291
1 YALA(YALA) na TRY
4.2404067
1 YALA(YALA) na JPY
¥15.43617
1 YALA(YALA) na ARS
ARS$144.7489008
1 YALA(YALA) na RUB
8.1105471
1 YALA(YALA) na INR
8.9560053
1 YALA(YALA) na IDR
Rp1,681.4993274
1 YALA(YALA) na PHP
5.9212341
1 YALA(YALA) na EGP
￡E.4.7650347
1 YALA(YALA) na BRL
R$0.5417793
1 YALA(YALA) na CAD
C$0.141246
1 YALA(YALA) na BDT
12.3408648
1 YALA(YALA) na NGN
145.7941212
1 YALA(YALA) na COP
$388.0380735
1 YALA(YALA) na ZAR
R.1.7524593
1 YALA(YALA) na UAH
4.2323355
1 YALA(YALA) na TZS
T.Sh.247.2793722
1 YALA(YALA) na VES
Bs22.29669
1 YALA(YALA) na CLP
$95.03838
1 YALA(YALA) na PKR
Rs28.491336
1 YALA(YALA) na KZT
53.2679022
1 YALA(YALA) na THB
฿3.2506758
1 YALA(YALA) na TWD
NT$3.1064031
1 YALA(YALA) na AED
د.إ0.3702663
1 YALA(YALA) na CHF
Fr0.080712
1 YALA(YALA) na HKD
HK$0.7839153
1 YALA(YALA) na AMD
֏38.4774282
1 YALA(YALA) na MAD
.د.م0.9312147
1 YALA(YALA) na MXN
$1.8725184
1 YALA(YALA) na SAR
ريال0.3783375
1 YALA(YALA) na ETB
Br15.4997307
1 YALA(YALA) na KES
KSh12.9986676
1 YALA(YALA) na JOD
د.أ0.07153101
1 YALA(YALA) na PLN
0.3712752
1 YALA(YALA) na RON
лв0.4449249
1 YALA(YALA) na SEK
kr0.9564372
1 YALA(YALA) na BGN
лв0.1705041
1 YALA(YALA) na HUF
Ft33.9464583
1 YALA(YALA) na CZK
2.1277701
1 YALA(YALA) na KWD
د.ك0.03077145
1 YALA(YALA) na ILS
0.3278925
1 YALA(YALA) na BOB
Bs0.6971499
1 YALA(YALA) na AZN
0.171513
1 YALA(YALA) na TJS
SM0.9261702
1 YALA(YALA) na GEL
0.2734119
1 YALA(YALA) na AOA
Kz92.4747651
1 YALA(YALA) na BHD
.د.ب0.03783375
1 YALA(YALA) na BMD
$0.10089
1 YALA(YALA) na DKK
kr0.6527583
1 YALA(YALA) na HNL
L2.6453358
1 YALA(YALA) na MUR
4.6147086
1 YALA(YALA) na NAD
$1.7443881
1 YALA(YALA) na NOK
kr1.0210068
1 YALA(YALA) na NZD
$0.1755486
1 YALA(YALA) na PAB
B/.0.10089
1 YALA(YALA) na PGK
K0.423738
1 YALA(YALA) na QAR
ر.ق0.3662307
1 YALA(YALA) na RSD
дин.10.2484062
1 YALA(YALA) na UZS
soʻm1,201.0712364
1 YALA(YALA) na ALL
L8.4233061
1 YALA(YALA) na ANG
ƒ0.1805931
1 YALA(YALA) na AWG
ƒ0.1805931
1 YALA(YALA) na BBD
$0.20178
1 YALA(YALA) na BAM
KM0.1694952
1 YALA(YALA) na BIF
Fr294.90147
1 YALA(YALA) na BND
$0.1301481
1 YALA(YALA) na BSD
$0.10089
1 YALA(YALA) na JMD
$16.1474445
1 YALA(YALA) na KHR
403.56
1 YALA(YALA) na KMF
Fr42.97914
1 YALA(YALA) na LAK
2,193.2608257
1 YALA(YALA) na LKR
රු30.6281862
1 YALA(YALA) na MDL
L1.7121033
1 YALA(YALA) na MGA
Ar452.421027
1 YALA(YALA) na MOP
P0.8081289
1 YALA(YALA) na MVR
1.543617
1 YALA(YALA) na MWK
MK174.549789
1 YALA(YALA) na MZN
MT6.446871
1 YALA(YALA) na NPR
रु14.2698816
1 YALA(YALA) na PYG
715.51188
1 YALA(YALA) na RWF
Fr146.59317
1 YALA(YALA) na SBD
$0.8303247
1 YALA(YALA) na SCR
1.3781574
1 YALA(YALA) na SRD
$3.884265
1 YALA(YALA) na SVC
$0.8827875
1 YALA(YALA) na SZL
L1.7443881
1 YALA(YALA) na TMT
m0.353115
1 YALA(YALA) na TND
د.ت0.29702016
1 YALA(YALA) na TTD
$0.6830253
1 YALA(YALA) na UGX
Sh350.29008
1 YALA(YALA) na XAF
Fr57.00285
1 YALA(YALA) na XCD
$0.272403
1 YALA(YALA) na XOF
Fr57.00285
1 YALA(YALA) na XPF
Fr10.29078
1 YALA(YALA) na BWP
P1.3509171
1 YALA(YALA) na BZD
$0.2027889
1 YALA(YALA) na CVE
$9.5895945
1 YALA(YALA) na DJF
Fr17.85753
1 YALA(YALA) na DOP
$6.4630134
1 YALA(YALA) na DZD
د.ج13.1126733
1 YALA(YALA) na FJD
$0.2280114
1 YALA(YALA) na GNF
Fr869.6718
1 YALA(YALA) na GTQ
Q0.7707996
1 YALA(YALA) na GYD
$21.1283838
1 YALA(YALA) na ISK
kr12.51036

Zdroj YALA

Pokud chcete se podrobněji seznámit s YALA, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka YALA
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně YALA

Jakou hodnotu má dnes YALA (YALA)?
Aktuální cena YALA v USD je 0.10089 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena YALA v USD?
Aktuální cena YALA v USD je $ 0.10089. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace YALA?
Tržní kapitalizace YALA je $ 24.09M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem YALA v oběhu?
Objem YALA v oběhu je 238.79M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) YALA?
YALA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.45623373838083625 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) YALA?
YALA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.060140710054708627 USD.
Jaký je objem obchodování YALA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování YALA je $ 68.07K USD.
Dosáhne YALA letos vyšší ceny?
YALA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenYALA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:32:22 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se YALA (YALA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod YALA na USD

Částka

YALA
YALA
USD
USD

1 YALA = 0.10089 USD

Obchodujte YALA

YALA/USDT
$0.10078
-4.85%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

