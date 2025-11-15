Tokenomika pro XTM (XTM)

Zjistěte klíčové informace o XTM (XTM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:55:45 (UTC+8)
XTM (XTM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro XTM (XTM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
$ 21.00B
$ 21.00B$ 21.00B
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 71.59M
$ 71.59M$ 71.59M
Historické maximum:
$ 0.0149
$ 0.0149$ 0.0149
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.003409
$ 0.003409$ 0.003409

Informace o XTM (XTM)

Tari is a layer 1 blockchain protocol built in Rust with an ingenious approach to scaling its on-chain user base to millions of people and a native app distribution platform that gives developers access to every user.

Oficiální webové stránky:
http://www.tari.com/
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/t67f82zf2s5ryrw4
Block Explorer:
https://explore.tari.com/

Tokenomika XTM (XTM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro XTM (XTM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XTM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XTM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XTM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXTM!

Jak nakupovat XTM

Chtěli byste si přidat XTM (XTM) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu XTM, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro XTM (XTM)

Analýza historie cen XTM pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny XTM

Chcete vědět, kam může XTM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XTM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim