Tokenomika pro XEC (XEC)

Zjistěte klíčové informace o XEC (XEC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o XEC (XEC)

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

Oficiální webové stránky:
https://e.cash/
Bílá kniha:
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
Block Explorer:
https://explorer.e.cash/

XEC (XEC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro XEC (XEC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 441.10M
Celkový objem:
$ 21.00T
Objem v oběhu:
$ 19.91T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 465.36M
Historické maximum:
$ 0.00038744
Historické minimum:
$ 0.000015996212103553
Aktuální cena:
$ 0.00002216
Tokenomika XEC (XEC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro XEC (XEC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XEC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XEC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XEC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXEC!

Jak nakupovat XEC

Chtěli byste si přidat XEC (XEC) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu XEC, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro XEC (XEC)

Analýza historie cen XEC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny XEC

Chcete vědět, kam může XEC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XEC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

