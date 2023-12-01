Tokenomika pro XDB CHAIN (XDB)
Informace o XDB CHAIN (XDB)
XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands
XDB CHAIN (XDB): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro XDB CHAIN (XDB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika XDB CHAIN (XDB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro XDB CHAIN (XDB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů XDB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu XDB, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro XDB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXDB!
Jak nakupovat XDB
Chtěli byste si přidat XDB CHAIN (XDB) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu XDB, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro XDB CHAIN (XDB)
Analýza historie cen XDB pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny XDB
Chcete vědět, kam může XDB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XDB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit XDB CHAIN (XDB)
Částka
1 XDB = 0.0006431 USD