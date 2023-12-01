Tokenomika pro XDB CHAIN (XDB)

Tokenomika pro XDB CHAIN (XDB)

Zjistěte klíčové informace o XDB CHAIN (XDB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o XDB CHAIN (XDB)

XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands

Oficiální webové stránky:
http://www.xdbchain.com
Bílá kniha:
https://xdbchain.com/wp-content/uploads/2023/12/xdb_chain_whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://explorer.xdbchain.com

XDB CHAIN (XDB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro XDB CHAIN (XDB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.06M
$ 11.06M$ 11.06M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 17.20B
$ 17.20B$ 17.20B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.002445
$ 0.002445$ 0.002445
Historické minimum:
$ 0.000213677202181352
$ 0.000213677202181352$ 0.000213677202181352
Aktuální cena:
$ 0.0006431
$ 0.0006431$ 0.0006431

Tokenomika XDB CHAIN (XDB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro XDB CHAIN (XDB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XDB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XDB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XDB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXDB!

Jak nakupovat XDB

Chtěli byste si přidat XDB CHAIN (XDB) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu XDB, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro XDB CHAIN (XDB)

Analýza historie cen XDB pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny XDB

Chcete vědět, kam může XDB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XDB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.