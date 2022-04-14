Tokenomika pro XCarnival (XCV)

Zjistěte klíčové informace o XCarnival (XCV), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o XCarnival (XCV)

XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana.

Oficiální webové stránky:
https://xcarnival.fi/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x4be63a9b26EE89b9a3a13fd0aA1D0b2427C135f8

XCarnival (XCV): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro XCarnival (XCV), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 696.55K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 790.64M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 881.00K
Historické maximum:
$ 2.063
Historické minimum:
$ 0.000264223930471337
Aktuální cena:
$ 0.000881
Tokenomika XCarnival (XCV): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro XCarnival (XCV) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XCV, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XCV, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XCV rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXCV!

