Tokenomika pro Tales X (X)
Informace o Tales X (X)
A decentralized retail platform for content and real products, driven by a token incentive model.
Tales X (X): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Tales X (X), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Tales X (X)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů X. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
X Empire’s token economics are designed to incentivize community participation, ensure fair distribution, and support long-term ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of the key mechanisms, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking schedules.
Token Issuance Mechanism
- Token Name: X Empire (X)
- Total Supply: 690,000,000,000 X
- Initial Circulating Supply: 517,500,000,000 X
- Launchpool Allocation: 2,939,400,000 X
Tokens are issued through a combination of airdrops, launchpool events, and community engagement programs. The Token Generation Event (TGE) was scheduled for late October 2024, marking the official launch and initial distribution.
Allocation Mechanism
Allocation Breakdown
|Category
|Percentage of Total Supply
|Notes
|Initial Coin Offering (ICO)
|33%
|Largest immediate allocation, unlocked at TGE
|Community & Ecosystem Initiatives
|24%
|For ecosystem growth and community rewards
|Existing Investors
|13%
|Gradual vesting, long-term commitment
|Team
|20%
|Standard vesting, incentivizes long-term contribution
|Ecosystem Fund
|2.4%
|For partnerships and ecosystem development
|Livestreaming
|3%
|Marketing and platform promotion
|Foundation
|2%
|For sustainability and long-term planning
|Liquidity & Exchanges
|2.6%
|For exchange listings and liquidity
- Community Airdrop: 75% of the total supply is ultimately allocated to the community, with an additional 34.5 billion X tokens added during the “Chill Phase” to enhance player rewards.
Usage and Incentive Mechanism
- In-Game Utility: X tokens are used within the X Empire game for character upgrades, participation in business-themed challenges, and NFT avatar creation.
- Airdrop Participation: Users can earn X tokens by participating in launchpool events and locking BTC or ETH in designated pools.
- Holder Incentives: The "$X Holder Status" program rewards users who hold X tokens in their wallets for at least 30 days with exclusive benefits and partner airdrops.
- Community Engagement: Additional tokens are distributed through new app features (e.g., the "Feed" app) to drive demand and engagement.
Locking Mechanism
Launchpool Locking Pools
|Pool
|Total X Airdrop
|Max Lock (VIP1-7)
|Max Lock (VIP0)
|Min Lock
|Distribution Mechanism
|BTC Pool
|1,469,700,000 X
|2 BTC
|0.5 BTC
|0.0001 BTC
|Proportional to user’s locked BTC
|ETH Pool
|1,469,700,000 X
|15 ETH
|10 ETH
|0.002 ETH
|Proportional to user’s locked ETH
- Distribution: Airdrops from locking pools are distributed hourly based on the user’s locked volume, with hourly snapshots taken for accuracy.
Unlocking Time and Vesting Schedule
- Unlocking Schedule: Tokens are unlocked in phases, following a linear or staggered release from July 2025 to July 2029.
- Vesting: Team and investor allocations are subject to gradual vesting to prevent large token dumps and ensure long-term alignment.
- Community & Ecosystem: These allocations are unlocked progressively to support ongoing development and engagement.
- By 2029: 100% of the total token supply will be unlocked.
Unlocking Visualization (Summary)
- Initial Coin Offering (33%): Immediate release at TGE.
- Team, Investors, Foundation, Ecosystem: Gradual unlocking over four years.
- Community & Ecosystem Initiatives: Prioritized for early and ongoing distribution.
Additional Notes
- NFT-to-X Token Conversion: There was a specific window (ending October 31, 2024) for converting NFT vouchers to X tokens, with on-chain withdrawals enabled for efficiency.
- Optional “Chill Phase”: Players could opt in to earn an extra 5% of tokens, with all characters reset to maintain competitiveness.
Summary Table: Key Token Economics
|Mechanism
|Details
|Issuance
|TGE, airdrops, launchpool, NFT conversion
|Allocation
|ICO, community, team, investors, ecosystem, foundation, liquidity
|Usage
|In-game utility, NFT creation, airdrops, holder rewards, community engagement
|Incentives
|Holder status, partner airdrops, exclusive benefits, new app features
|Locking
|BTC/ETH pools, hourly snapshots, proportional airdrop distribution
|Unlocking
|Linear/staggered release, full unlock by 2029, vesting for team/investors
In conclusion:
X Empire’s token economics are structured to reward active participation, foster long-term commitment, and support sustainable ecosystem growth. The mechanisms for issuance, allocation, usage, and unlocking are designed to balance immediate engagement with gradual, responsible token release, minimizing risks of sudden supply shocks and aligning incentives across all stakeholders.
Tokenomika Tales X (X): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Tales X (X) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů X, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu X, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro X rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuX!
Jak nakupovat X
Chtěli byste si přidat Tales X (X) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu X, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Tales X (X)
Analýza historie cen X pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny X
Chcete vědět, kam může X zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen X kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.