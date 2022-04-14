Tokenomika pro WSPN (WUSD)

Tokenomika pro WSPN (WUSD)

Zjistěte klíčové informace o WSPN (WUSD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o WSPN (WUSD)

Worldwide USD is a Worldwide Stablecoin Payment Network utilizing the distributed ledger technology of blockchains to create a decentralized and global network for real-time payment scenarios.

Oficiální webové stránky:
https://wspn.io/
Bílá kniha:
https://wspn.io/Documents/Whitepaper%20for%20WSPN.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x7Cd017ca5ddb86861FA983a34b5F495C6F898c41

WSPN (WUSD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro WSPN (WUSD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.16M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 5.15M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 1.122
Historické minimum:
$ 0.9193743352790505
Aktuální cena:
$ 1.0001
Tokenomika WSPN (WUSD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro WSPN (WUSD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WUSD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WUSD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WUSD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWUSD!

Jak nakupovat WUSD

Chtěli byste si přidat WSPN (WUSD) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu WUSD, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro WSPN (WUSD)

Analýza historie cen WUSD pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny WUSD

Chcete vědět, kam může WUSD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WUSD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.