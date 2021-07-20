Tokenomika pro Witch Token (WITCH)

Zjistěte klíčové informace o Witch Token (WITCH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Witch Token (WITCH)

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

Oficiální webové stránky:
https://witchwitch.io/
Bílá kniha:
https://drive.google.com/file/d/1p0ugWBeCfgQHVA_JJ0z_TFUz7e4OtcQZ/view
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xdc524e3c6910257744c1f93cf15e9f472b5bd236

Witch Token (WITCH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Witch Token (WITCH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.74M
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 27.30M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.39M
Historické maximum:
$ 2.594
Historické minimum:
$ 0.044990485316681025
Aktuální cena:
$ 0.0639
Tokenomika Witch Token (WITCH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Witch Token (WITCH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WITCH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WITCH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WITCH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWITCH!

Jak nakupovat WITCH

Chtěli byste si přidat Witch Token (WITCH) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu WITCH, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Witch Token (WITCH)

Analýza historie cen WITCH pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny WITCH

Chcete vědět, kam může WITCH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WITCH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.