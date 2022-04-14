Tokenomika pro dogwifhat sol (WIF)
Informace o dogwifhat sol (WIF)
dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain.
dogwifhat sol (WIF): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro dogwifhat sol (WIF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu dogwifhat sol (WIF)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů WIF. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Overview
Dogwifhat (WIF) is a meme coin operating on the Solana blockchain, launched in November 2023. It is an SPL token with a fixed maximum supply and is primarily used for speculative trading and community engagement, with no underlying utility or protocol incentives.
Issuance Mechanism
- Type: SPL token on Solana
- Total Supply: 1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns)
- Minting: The entire supply was minted at launch by a single wallet and then distributed to various addresses.
- Burn Mechanism: No burning or buyback mechanisms are featured or planned.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Details
|Public/Private Sale
|No tokens were sold in public or private sales; no fundraising via token sales occurred
|Team/Advisors
|No verifiable information on team or advisor allocations; team is anonymous
|Community/Other
|Entire supply minted to a single wallet, then distributed to various addresses
|Top 10 Holders (as of Jan 2024)
|~21.66% of supply (~216.34M WIF) held by top 10 addresses; largest single holder ~6.81%
- Note: The lack of transparency on initial distribution means the exact allocation breakdown is not publicly available.
Usage and Incentive Mechanism
|Mechanism
|Details
|Utility
|Purely speculative; no protocol utility, governance, or access rights
|Incentives
|No staking, liquidity mining, or rewards for holding or using WIF
|Claims/Rights
|No claims on capital, profits, voting, or other legal rights
|Platform Usage
|Tradable on both centralized (e.g., Binance, Gate.io, MEXC) and decentralized exchanges
- No staking, liquidity provision, or on-chain incentive mechanisms exist for WIF.
Locking and Unlocking Mechanism
|Mechanism
|Details
|Locking
|No vesting, lockups, or scheduled unlocks; all tokens were liquid at launch
|Unlocking
|Not applicable; no vesting or time-based release schedule
- No vesting contracts or time-locked allocations are present.
Additional Notes
- Governance: WIF does not confer governance rights.
- Concentration: As of early 2024, the top 10 holders control over 21% of the supply, with the largest single wallet holding nearly 7%.
- Team: The team is anonymous, and there is no public information about their token holdings or compensation.
- Transparency: There is no whitepaper, and all information is sourced from the official website and public blockchain data.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|Fixed supply, all minted at launch
|Allocation
|No public/private sale; distribution details unclear; top holders control ~21%
|Usage/Incentives
|No utility, staking, or rewards; purely speculative
|Locking/Unlocking
|No vesting or lockups; all tokens liquid from launch
|Team/Advisor Tokens
|No public info; team is anonymous
Dogwifhat (WIF) exemplifies the meme coin model: a fixed-supply, community-driven token with no protocol utility, incentives, or vesting, and a highly concentrated initial distribution. Its value is driven by market speculation and community engagement rather than underlying economic mechanisms or utility.
Tokenomika dogwifhat sol (WIF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro dogwifhat sol (WIF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WIF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WIF, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro WIF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWIF!
Historie cen pro dogwifhat sol (WIF)
Analýza historie cen WIF pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny WIF
Chcete vědět, kam může WIF zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WIF kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
