WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives. By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance.
Tokenomika Whiterock (WHITE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Whiterock (WHITE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WHITE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WHITE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro WHITE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWHITE!
