Tokenomika pro Welf (WELF)

Zjistěte klíčové informace o Welf (WELF), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Welf (WELF)

WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

Oficiální webové stránky:
https://www.welf.com/
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/2guz5b9i8ikbvnux
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x2a92525fDA8D3AB481f8E2a913B64B64bD1c9fdD

Welf (WELF): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Welf (WELF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 9.26M
Celkový objem:
$ 50.00M
Objem v oběhu:
$ 10.72M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 43.19M
Historické maximum:
$ 5.1778
Historické minimum:
$ 0.4277405196841301
Aktuální cena:
$ 0.8638
Tokenomika Welf (WELF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Welf (WELF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WELF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WELF, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WELF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWELF!

Jak nakupovat WELF

Chtěli byste si přidat Welf (WELF) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu WELF, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Welf (WELF)

Analýza historie cen WELF pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny WELF

Chcete vědět, kam může WELF zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WELF kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.