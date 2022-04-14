Tokenomika pro LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

Zjistěte klíčové informace o LEGENDARY HUMANITY (VIVI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

The LEGENDARY HUMANITY project uses cutting-edge AI technology to digitally preserve fashion and art heritage and tokenize it for an RWA marketplace.

Oficiální webové stránky:
https://www.lh-s.org/
Bílá kniha:
https://docsend.com/v/7hd3n/lhwp
Block Explorer:
https://solscan.io/token/9RUup1LmD5PBsnd23JmTy39wSwALB7JF7xMfUJP8K7je

LEGENDARY HUMANITY (VIVI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LEGENDARY HUMANITY (VIVI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.032
$ 0.032$ 0.032
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.007562
$ 0.007562$ 0.007562

Tokenomika LEGENDARY HUMANITY (VIVI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro LEGENDARY HUMANITY (VIVI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VIVI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VIVI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VIVI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVIVI!

Historie cen pro LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

Analýza historie cen VIVI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny VIVI

Chcete vědět, kam může VIVI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VIVI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

